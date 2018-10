Deel dit artikel:













Vrouw neergestoken in snackbar Musselkanaal De vrouw is de eigenaresse van een snackbar (Foto: Persbureau Meter)

Bij een steekincident in Musselkanaal is gisteravond een 36-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde bij een snackbar aan de Technicumsstraat. De vrouw is daar de eigenaresse van.





De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. Het slachtoffer is volgens RTV Noord voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw werd aangetroffen op een bed in een ruimte achter de snackbar. In het pand werd ook een 52-jarige man aangetroffen. Hij is aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident.