Onderwijsinspectie zag terreur-oefening Hoogeveen niet zitten

De anti-terreuroefening die het Alfa College in Hoogeveen afgelopen juni wilde houden, is niet doorgegaan onder druk van de Onderwijsinspectie. Eerder zei de school dat de oefening niet doorging vanwege ophef in de media en op internet.

De druk van de inspectie blijkt uit mails en interne documenten die het Dagblad van het Noorden in handen heeft. Daarin staat ook dat het Alfa College juist vijf mediabedrijven wilde uitnodigen om tijdens de oefening mee te kijken.De Onderwijsinspectie zegt tegen het Dagblad fout te hebben gehandeld in de zaak rondom het Alfa College. "Dat wij de veiligheidsoefening in Hoogeveen hebben afgeraden is niet goed geweest. Dat had niet gemoeten", aldus de inspectie.Het Alfa College wilde in juni een school shooting in scène zetten en dat scenario samen met de politie oefenen. Er kwam veel kritiek op, onder meer van ouders, omdat mensen vonden dat zo'n oefening niet op een school gehouden zou moeten worden.