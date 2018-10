Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij ongeluk in woning Gasselte Een bewoner van de woning raakte gewond (Foto: Van Oost Media)

In een woning aan de Kerkstraat in Gasselte is vanochtend iemand gewond geraakt bij een ongeluk in of bij het huis. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

De gewonde is volgens buurtbewoners een bewoner van de woning. Hij of zij werd met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Achter de woning staat een verzameling legervoertuigen. Het is niet bekend of die iets te maken hebben met het ongeluk.