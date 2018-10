Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - In de eredivisie wordt dit weekend niet gespeeld vanwege interlandvoetbal, maar in de Keuken Kampioen Divisie en voor alle amateurs rolt de bal dit weekend gewoon.

Het Asser ACV moet in de zaterdaghoofdklasse B op bezoek bij DUNO in Doorwerth. De formatie van trainer Fred de Boer heeft 10 punten uit 5 duels, terwijl DUNO evenveel punten heeft maar dan uit 6 wedstrijden.In de eerste klasse speelt de trotse koploper HZVV, dat nog zonder puntenverlies is na drie duels, op eigen veld tegen PKC'83 en moet Noordscheschut, dat nog puntloos is, op bezoek bij Oranje Nassau in Groningen. Een lastig karwei, want ook ON behaalde de volle mep uit drie wedstrijden.Bekijk hieronder het complete programma in het zaterdagvoetbal (waarbij je bij elke klasse nu ook op de stand kunt klikken):