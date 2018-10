Deel dit artikel:













Mensen uit Veenoord gewond bij zwaar auto-ongeluk Duitsland In de rode auto zaten vier personen (Foto: Van Oost Media) De blauwe auto verleende geen voorrang (Foto: Van Oost Media) Restaurant Heideschlöpchen raakte ook beschadigd (Foto: Van Oost Media)

Twee inwoners van Veenoord zijn volgens de Duitse politie gewond geraakt bij een zwaar auto-ongeluk. Dat gebeurde bij Itterbeck, net over de grens bij Hardenberg.

Twee Nederlandse auto's kwamen met elkaar in botsing en in totaal raakten zes mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de L43.



Op de kop

De bestuurder van een rode auto kreeg geen voorrang van een blauwe auto. Zijn auto werd geschept, kantelde en kwam op zijn kop op de weg terecht. Het is niet bekend wat voor verwondingen de inzittenden van de auto's hebben opgelopen.



De vier inzittenden van de rode auto, waaronder een kind van vier jaar, komen uit de buurt van Zwolle.



Eerder ongeluk

Op dezelfde plek was eerder op de ochtend ook al een ongeluk gebeurd. Daarbij reden een Poolse en een Nederlandse auto tegen elkaar. Een van de auto's botste door dat ongeluk op de gevel van het voormalige schnitzelrestaurant Heideschlösschen. Die raakte daardoor beschadigd.



Bij het eerdere ongeluk ontstond alleen materiële schade. Het kruispunt staat lokaal bekend als een plek waar veel ongelukken gebeuren.