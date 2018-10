Elektrisch vliegtuigje neergestort bij Stadskanaal

In de buurt van Vliegveld Stadskanaal is vanmiddag rond 12.15 uur een vliegtuigje neergestort. De politie ter plaatse spreekt van één slachtoffer: de piloot van het vliegtuigje.

De piloot is volgens de politie ernstig gewond geraakt. Het vliegtuig ligt in een weiland en is compleet uitgebrand.Het gaat om een ultralight elektrisch vliegtuigje van het Sloveense bedrijf Pipistrel Aircraft. Een soortgelijk vliegtuigje landde in juli nog op Groningen Airport Eelde, bij wijze van proef. Ook de fatale vlucht zou een test zijn geweest. Het is niet bekend of het om exact hetzelfde vliegtuigje gaat.