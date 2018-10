Radiotelescoop Dwingeloo krijgt eerste amateurfoto achterkant van de maan

Wetenschappers van ASTRON in Dwingeloo kregen een bijzondere foto toegestuurd van een Chinese amateursatelliet. Voor het eerst is er een amateurfoto gemaakt van de achterkant van de maan.

Op een van de foto's is behalve de achterkant van de maan ook de aarde te zien. Andere beelden tonen het oppervlak van de maan en de sterrenhemel.Foto's van de achterkant van de maan hebben we al sinds 1959, maar nog nooit kwamen daar amateurs aan te pas. Met een kleine satelliet is het nu het gelukt om foto's te maken vanuit een baan om de maan en die te versturen met een amateurradiozender, gebouwd door studenten van een Chinese universiteit.Radio-amateurs over de hele wereld kunnen commando's naar de maansatelliet sturen en de signalen opvangen. Ook de Dwingeloo Radiotelescoop in Drenthe doet mee aan het project. Daar kwam de foto van achterkant van de maan binnen. "Hij is heel mooi. We hebben wel even staan juichen", zeggen Tammo Jan Dijkema en Cees Bassa, de vrijwilligers die de telescoop bedienden, schrijft de NOS De foto's zijn gemaakt door DSLWP-B/Longjiang-2, een kleine amateursatelliet die in mei is meegereisd met de grotere Queqiao-satelliet. Queqiao zal het signaal doorsluizen van de Chinese onbemande maanlander Chang'e-4, die in december op de achterkant van de maan moet landen.Aan boord van Queqiao is ook een Nederlands instrument: een radioantenne die speciaal is gemaakt om de zwakke radiosignalen uit het heel vroege heelal te detecteren.