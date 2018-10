Deel dit artikel:













Meer voorstellingen voor succesvol theaterstuk Maalkop Er is veel belangstelling voor het theaterstuk over de man en de koe (Foto: Peergroup)

Theatervoorstelling Maalkop in Dwingeloo is een groot succes. Daarom zijn er voor het einde van oktober extra voorstellingen ingepland.

Maalkop gaat over een jonge boer die zijn bedrijf kwijtraakt en eigenlijk alleen nog zijn leed kan delen met een koe. Het is een locatietheatershow van de Peergroup, die zijn uitvalsbasis heeft in Donderen.



De hoofdrol van het stuk wordt gespeeld door Fabian Jansen, bekend van onder meer de musical over het leven van André Hazes. En er is een hoofdrol voor Martje160, een zwartbonte Holsteiner die meegaat op tournee.



De extra voorstellingen zijn van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober in Dwingeloo.