Piloot neergestort vliegtuig Onstwedde overleden De 55-jarige piloot uit Drachten overleefde de crash niet (Foto: De Vries Media)

De piloot die vanmiddag zwaargewond raakte bij een vliegtuigcrash in de buurt van Stadskanaal is overleden. Hij stortte met zijn elektrische vliegtuig neer in een weiland bij Onstwedde.





De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust, maar is bang dat de accu's van het vliegtuig alsnog ontbranden. Daarom blijven brandweerlieden het wrak de komende uren koelen met water.



Vliegveld Eelde

Het gaat om een 55-jarige man uit Drachten. Door nog onbekende oorzaak stortte het vliegtuigje vanmiddag neer. Direct na de crash vloog het in brand.

De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust, maar is bang dat de accu's van het vliegtuig alsnog ontbranden. Daarom blijven brandweerlieden het wrak de komende uren koelen met water.

Vliegveld Eelde

Het gaat om een ultralight elektrisch vliegtuigje van het Sloveense bedrijf Pipistrel Aircraft. Een soortgelijk vliegtuigje landde in juli nog op Groningen Airport Eelde, bij wijze van proef. Ook de fatale vlucht zou een test zijn geweest. Het is niet bekend of het om exact hetzelfde vliegtuigje gaat.