Verdiende overwinning Drenthina op DZOH DZOH neemt een vrije trap tegen Drenthina (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - De Emmer derby tussen DZOH en Drenthina leverde een overwinning op voor de gasten. Gezien het spelbeeld was de 1-3 overwinning voor de gasten verdiend.

Geschreven door René Posthuma

De supporters konden het eerste kwartier vooral genieten van het mooie weer, maar niet van wat de 22 spelers op de grasmat voorschotelden. Beide ploegen werden nauwelijks gevaarlijk. Drenthina claimde na tien minuten wel een strafschop, maar scheidsrechter Boer had een andere mening.



Standaardsituaties

De 1-0 voor de thuisploeg kwam uit de lucht vallen. Uit de tweede corner voor DZOH liep Tim Aasman zich goed vrij en schoot de bal hard binnen.



De standaardsituaties waren gevaarlijk deze middag in Emmen, want uit de derde corner voor Drenthina kon Roland Koops, na een half uur spelen, de 1-1 binnenschieten. Even later was het Aasman, die uit de derde hoekschop voor DZOH bijna opnieuw kon scoren.



Weer Koops

Drenthina begon sterker aan de tweede helft, maar ook de thuisclub was, in de omschakeling, een paar keer gevaarlijk. De gasten beslisten de wedstrijd binnen twee minuten. In de 64ste minuut was het Koops, die met zijn tweede van de middag, de stand op 1-2 bracht. Precies twee minute later was het Jasper Hoolsema die de 1-3 maakte en de wedstrijd op slot gooide.



DZOH probeerde wel de aansluitingstreffer te scoren, maar veel kansen leverde het offensief niet op en bleven de gasten eenvoudig op de been.