'Provincie valt het meest te verwijten in ijsbaansoap'

Niet de gemeente Hoogeveen of Assen, maar de provincie heeft er een potje van gemaakt in de Drentse ijsbaansoap. Dat is de conclusie van hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen.

De afgelopen week liet Hoogeveen, de gemeente die vorig jaar de vijf miljoen subsidie voor de neus van Assen wegkaapte, weten dat ze uitstel wil van de plannen. Voorwaarde voor de subsidieverstrekking was dat er op 1 januari 2020 geschaatst zou kunnen worden in Hoogeveen. Dat wordt nu ruim een jaar later, als het aan de gemeente ligt.Provinciale Staten is nu aan zet om dat verzoek in te willigen of af te wijzen. Als het aan Gedeputeerde Staten ligt, blijft de deadline die is afgesproken staan Volgens Bröring is het de hele gang van zaken rondom de toekenning van de subsidie zo onzorgvuldig verlopen dat die eigenlijk onrechtmatig is. De provincie werkte volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' bij de subsidieverstrekking Bröring: "Dat kun je niet zeggen bij twee verschillende aanvragen. Dat criterium kun je wel gebruiken als er honderd gelijksoortige aanvragen binnenkomen. Deze zijn totaal verschillend"De handelwijze van de provincie bestempelt de hoogleraar als 'zeer ongebruikelijk'. "De provincie had veel meer de regie moeten hebben en niet moeten overhaasten. Door de slechte start van de procedure zitten ze nu met de gebakken peren."In principe mag de provincie het besluit de subsidie aan Hoogeveen toe te kennen alsnog intrekken, zegt Bröring, maar het hoéft niet. "Het is nu aan de politiek. Ik zou zeggen: zet een stap terug en maak nog eens een goede vergelijking tussen de plannen van Hoogeveen en Assen. Kom tot een goede weging. Dat moet zorgvuldig gebeuren en hoeft volgens mij helemaal niet zo lang te duren."En als het hele proces dan weer vastloopt? Bröring grinnikt. "Dan kun je altijd nog iets geks bedenken: Hoogeveen de rechte stukken en Assen de bochten."