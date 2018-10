Gevallen Van der Poel dreigt Superprestige Gieten te missen

VELDRIJDEN - Door de deelname van Mathieu van der Poel aan de Superprestige in Gieten dreigt een streep te worden gezet. De Europees kampioen kwam vanmiddag tijdens de Rapencross in Lokeren zwaar ten val en gaf op met een pijnlijke enkel.

Van der Poel liep bij de val in de openingsronde een enkelblessure op. Hij klom daarna nog wel op de fiets, maar moest alsnog afstappen. Van der Poel werd op een brancard weggedragen en met een ziekenauto afgevoerd. De ernst van de blessure zal uit medisch onderzoek moeten blijken.Door de kwetsuur is het hoogst onzeker of Van der Poel zondag aan de start verschijnt in Gieten. Vorig jaar reed het multitalent na een indrukwekkende solo onbedreigd naar de zege op Drentse bodem.Secretaris Jantinus Warners van de organiserende stichting Wielerpromotie Oostermoer blijft hopen op de deelname van de topfavoriet. "Het lijkt geen breuk te zijn. Hij heeft dan ook nog niet afgezegd."