Nu al een baanrecord voor Kjeld Nuis

SCHAATSEN - Kjeld Nuis is al vroeg in het schaatsseizoen op dreef. De olympisch kampioen van LottoNL-Jumbo schaatste vandaag bij trainingswedstrijden in Inzell op de 1000 meter een baanrecord: 1.07,70.

Dat is sneller dan zijn olympische tijd. De Emmenaar werd tijdens de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in februari kampioen op de kilometer in 1.07,95.De oude toptijd in Inzell stond ook op naam van Nuis, die een jaar geleden goed was voor een tijd van 1.08,24.Ronald Mulder won de 500 meter in 35,02.