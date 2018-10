Deel dit artikel:













Veiling met reis Johan Derksen levert bijna 10.000 euro op Op de veiling in Grolloo wordt stevig geboden (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

De dorpsveiling in Grolloo heeft 9.600 euro opgebracht. In het dorpshuis werd vandaag een aantal zeer opmerkelijke zaken per opbod verkocht.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een greep uit het aanbod: een geheel verzorgde trip met Johan Derksen naar zijn voetbalprogramma in Hilversum, een APK-keuring voor je auto en een ingelijste speciale persing van de LP Groeten uit Grollo van Cuby + Blizzards. De opbrengst is bestemd voor de renovatie van de toneelzaal van het Dorpshuis te Grolloo.



'Even op gang komen'

Veilingmeester Jan Sijbring probeert de mensen in de zaal 's ochtends gelijk al zoveel mogelijk te laten bieden: "Het moet natuurlijk even op gang komen, maar de mensen doen goed hun best." Het is de derde keer dat de veiling wordt gehouden. Vorige keer werd de opbrengst gebruikt om muziekinstrumenten aan te schaffen voor muziekvereniging Crescendo.



Felle strijd

Het bieden gaat er op sommige momenten fel aan toe. De trip met Johan Derksen wordt uiteindelijk verkocht voor ruim 300 euro, na een felle strijd. Maar het draait toch vooral om het plezier. "We zien wel wat er voorbij komt", zegt een bezoekster. "Ik heb nog nergens op geboden, want ik ben er net."



De spullen zijn bijna allemaal ingebracht door mensen en bedrijven uit Grolloo. Oud-burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen doneerde bijvoorbeeld een aantal toegangskaarten voor Wildlands.



De opbrengst ligt tussen die van de vorige twee edities; toen werd respectievelijk 7.000 en 11.000 euro opgehaald.