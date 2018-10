Deel dit artikel:













Dementerende vrouw (81) uit Assen vermist De vermiste Assense (foto: Twitter/Politie Assen)

In Assen wordt de 81-jarige Jacoba Zwiers vermist. De Assense is vanmiddag vertrokken vanaf de Thorbeckelaan, meldt de politie.

De bejaarde vrouw is dementerend. Ze rijdt vermoedelijk op een zwarte damesfiets met fietstassen. Ze draagt een blonde pruik en een bril. Verder heeft ze een zwarte winterjas aan met een beige sjaaltje.



Er is een Burgernetmelding verstuurd in Assen. Mensen die de vermiste vrouw zien, wordt aangeraden 112 te bellen.