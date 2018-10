​Laatste weekend verloskunde in Bethesda: 'We zijn naar dit moment toegegroeid'

Dit weekend worden de laatste baby’s geboren in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. De sluiting van de acute kindergeneeskunde en verloskunde laat ook kinderarts Annemieke Bams niet onberoerd. Maar ze staat wel achter het besluit.

De Treant Zorggroep zag zich genoodzaakt om vanwege een tekort aan kinderartsen de acute kindergeneeskunde en verloskunde in eerst Stadskanaal en nu Hoogeveen te sluiten.Kinderarts Bams, sinds vijf jaar werkzaam bij Treant, zag het wel aankomen. “Toen ik hier begon, hadden we vijf kinderartsen in Hoogeveen, vijf in Stadskanaal en zeven in Emmen. In korte tijd gingen twee collega’s met pensioen. Dat zie je aankomen, maar ze vervangen bleek niet mogelijk. Andere collega’s gingen elders werken. En dan zit je in de situatie dat je met te weinig mensen toch probeert de boel draaiend te houden. De werkdruk steeg, waardoor mensen weer ziek werden.”Bams wil er maar mee zeggen dat de artsen het ook allemaal liever anders hadden gezien. “De emoties zijn ook hier zeker aanwezig, maar we zijn ook naar dit moment toegegroeid. En ik moet zeggen: na alles wat er over gezegd en geschreven is, is het nu ook goed. We kunnen met een nieuw team in Emmen aan de slag.”De Hoogeveense kinderarts blijft haar werk wel deels in het Bethesda doen. Veel werk dat overdag gedaan kan worden gaat gewoon door. “Het is echt niet zo dat hier geen baby meer binnen komt. Maar bevallingen doen we hier vanaf nu niet meer.”Op de kinderafdeling in Hoogeveen is het dit weekend dan ook rustig, ook al herinneren de vele geboortekaartjes aan de muren aan drukkere tijden. In een van de kamers zijn de kersverse ouders Mariëlle en Nicky met hun net geboren zoontje Benjamin. Het jonge gezin komt uit Ruinen en is blij dat de bevalling, op de valreep, nog in Hoogeveen kon gebeuren.“Mijn moeder is hier ook bevallen en nu ik. Voor ons was het nu een kwartiertje rijden. Als we naar Zwolle hadden gemoete, was het zo maar veertig minuten geweest. Ik vind dat voor de veiligheid van moeder en kind eigenlijk niet zo fijn”, vertelt Mariëlle Hof - Koopmans.Dat sentiment kennen ze bij Treant. Maar kinderarts Bams zegt dat de veiligheid van moeder en kind ook in de nieuwe situatie niet in het geding is. “Daar hebben we met alle betrokkenen de afgelopen maanden veel over gesproken. Het is echt veilig zo.”Treant heeft trouwens per 1 oktober een nieuwe kinderarts gevonden. Daarmee heeft de zorggroep twaalf kinderartsen en dat is voldoende om voor de komende tijd de verschillende diensten goed in te kunnen vullen. Volgens woordvoerder Selma Hoekstra probeert Treant ook altijd om waar mogelijk te helpen met het vinden van werk voor de partner van een kinderarts.