ACV tevreden met gelijkspel bij DUNO

VOETBAL - ACV heeft de uitwedstrijd tegen DUNO in de Hoofdklasse B op een gelijkspel afgesloten. In het Gelderse Doorwerth bleven doelpunten achterwege: 0-0.

Ondanks de remise blijft ACV de nummer vijf van het klassement. Het verschil met Excelsior '31, dat de tweede plaats bezet, is drie punten. De Assenaren speelden echter een wedstrijd minder. Urk gaat aan de leiding in de Hoofdklasse B, met zeven punten meer dan ACV.Bekijk hier: Alle uitslagen in de hoofdklasse van vandaag:Trainer Fred de Boer kon na afloop wel leven met het gelijkspel. "DUNO heeft gewoon een heel goed team. Het zijn vaardige jongens, allemaal oud-profs. In de eerste helft hadden we het heel lastig. We stonden flink onder druk en wisten nooit toe te komen aan een geslaagde counter. We kregen één kans uit een lange bal, maar dat leverde dus niets op. Gelukkig wist ook DUNO slechts zelden gevaarlijk te worden."In de tweede helft kwam ACV dichter in de buurt van het vijandelijke doel. "Vooral in het laatste half uur ging het spel, mede door de warmte, heen en weer", aldus De Boer. "We dwongen ook kansen af en hadden twee keer een penalty mee kunnen krijgen. Dat zat er niet in, maar uiteindelijk is deze 0-0 een goed resultaat tegen een sterke tegenstander."