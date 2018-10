Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meisje met been vast in fiets in Hollandscheveld Het ongeluk gebeurde aan de Riegshoogtendijk

Een meisje is vanmiddag met haar been bekneld geraakt in een fiets in Hollandscheveld. Het ongeluk gebeurde op een fietspad aan de Riegshoogtendijk.

Over de oorzaak van het ongeluk en wat er precies is gebeurd, is nog niks bekend. De brandweer heeft het meisje bevrijd. Daarna is ze gewond naar een ziekenhuis gebracht.



Volgens omstanders is het slachtoffertje naar schatting 10 jaar oud.