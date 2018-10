Noordscheschut pakt broodnodig punt bij Oranje Nassau

VOETBAL - Noordscheschut kan na vanmiddag opgelucht ademhalen. De Schutters, uitkomend in de 1e klasse E, grepen in de uitwedstrijd tegen Oranje Nassau het broodnodige eerste punt in de competitie. Het werd 1-1 tegen de medekoploper.

Door het resultaat staat Noordscheschut nu 12e, met 1 punten uit vier duels.Trainer Marc van Meel laat weten 'ontzettend blij' te zijn met het behaalde punt in Groningen. "We wisten van tevoren dat we geen ploeg zijn die dit seizoen veel punten zou pakken. Over een gelijkspel tegen een gedeeld koploper zijn we dan ook meer dan tevreden."De thuisploeg liet de eerste helft zien dat het niet voor niets hoog op de ranglijst staat. Oranje Nassau was meer aan de bal en zette Noordscheschut veel onder druk, wat leidde tot de 1-0. Na een preek van Van Meel in de kleedkamer kwamen de Drentse gasten na rust scherper uit de kleedkamer. "We speelden de bal beter rond en konden vooral kansen creëren vanuit de counter. Dit resulteerde in de gelijkmaker in de 70e minuut van Rijnald Vos."Ondanks het feit dat namen als Danny Bouwman en Nick Koster ontbraken in de basis van Noordscheschut, werd het spel beter naarmate de tweede helft vorderde. Van Meel: "We misten vandaag een aantal basisspelers. Daarvoor in de plaats stonden wat jonge spelers opgesteld." Onder meer John Doldersum maakte zijn basisdebuut voor de blauw-witten.Noordscheschut kwam zelfs in de buurt van de 1-2, maar uiteindelijk werd het dus een gelijkspel. "Het harde werk van onze ploeg werd vandaag eindelijk beloond met een punt en daar ben ik ontzettend trots op. Hierdoor bouwen we ook weer een stuk vertrouwen op richting de volgende wedstrijden", sluit Van Meel af.