Invaller Dzemidzic goudhaantje voor HZVV

VOETBAL - HZVV blijft doen wat het doen moet, namelijk winnen in de 1e klasse E van het zaterdagvoetbal. De formatie van trainer Gert van Duinen was op eigen veld met 2-1 te sterk voor PKC'83. Matchwinner werd invaller Sander Dzemidzic die met een ouderwetse punter het duel besliste in het voordeel van de Hoogeveners.

Alle uitslagen in de 1e klasse E van vanmiddag

ACV tevreden met gelijkspel bij DUNO

Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

Verdiende overwinning Drenthina op DZOH

Noordscheschut pakt broodnodig punt bij Oranje Nassau

MSC scoort vijf keer tegen hekkensluiter

Door de zege heeft HZVV nu 12 punten uit vier duels, waarmee de rood-witte brigade van Van Duinen medekoploper is in de 1e klasse E. Ook Drachtster Boys heeft 12 uit 4 en dat met een net iets beter doelsaldo dan HZVV.De zege voor de Hoogeveense club was verdiend, al had de thuisclub het bepaald niet gemakkelijk tegen de Groningers die sterk aan de wedstrijd begonnen en daarna vooral in de omschakeling gevaarlijk werden. Martijn van Roeden kreeg voor PKC'83 al heel vroeg de kans om de gasten op 0-1 te schieten, maar zijn inzet ging naast. Kort voor rust knalde de sterk spelende Inge Bryan voor PKC'83 op de lat. Daartussenin bepaalde HZVV, maar deed de ploeg dat in een veel te laag tempo. Desalniettemin kwamen er kansen, maar die waren niet besteed aan Arjan Akkerman, Noah ten Brinke en Fabian Stevens.In de tweede helft was het eigenlijk nog HZVV dat de klok sloeg, met een hoofdrol voor Romano Djababoe. De aanvaller deed het publiek, na 50 minuten spelen, voor het eerst echt opveren met een fraaie omhaal die in het zijnet belandde. Even later scoorde hij wel, door hard en hoog raak te schieten: 1-0. Amper een minuut later was het 1-1. Van Roeden profiteerde van miscommunicatie achterin. In eerste instantie bracht doelman Hidde Streutker nog redding op de inzet van Bryan Inge, maar de succesvolle rebound was voor Van Roeden.Een klein kwartier voor tijd bracht Van Duinen aanvaller Sander Dzemidzic en dat bleek een gouden zet. Amper twee minuten na zijn entree punterde hij HZVV in twee instanties naar 2-1. Daarna had de thuisclub in de counter de score naar 3-1 en 4-1 moeten tillen, maar Luke Millar, Kelly Joao en Dzemidzic lieten dat na.