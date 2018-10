Deel dit artikel:













Herfst of niet: de zomer gaat gewoon door Veel mensen pakten vandaag een terrasje (foto: RTV Drenthe) Even pootje baden op het Dwingelderveld (foto: Hanny Richter-van Buiten)

Waterpret, volle terrassen en drukte bij ijsverkopers; nooit eerder was het op 13 oktober zo warm als vandaag. Het was, met 26,3 graden in De Bilt, zelfs een officiële zomerse dag.

Dat betekent dat het vandaag de 55ste zomers dag van 2018 was, ook een record. Het vorige was twaalf jaar oud: in 2016 werden 51 zomerse dagen geteld.



Records

"We hebben deze maand al vier temperatuurrecords gehad. Gisteren hadden we er ook één. Erg bijzonder", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.



Nog een dag zomer

Vanavond is het nog lang zacht - rond de 20 graden - en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen wordt het opnieuw mooi weer met temperaturen tussen de 22 en 26 graden.



Daarna is het naar verwachting afgelopen met het mooie weer. Het wordt minder warm, de wind neemt toe en daarna zijn de vooruitzichten wisselvallig.