Van der Poel toch onderweg naar Superprestige Gieten Mathieu van der Poel valt in Lokeren (foto: VTM)

VELDRIJDEN - Mathieu van der Poel verschijnt morgen sowieso in Gieten, waar de Superprestige op het programma staat. Het blijft echter de vraag of de Europees kampioen ook in staat blijkt om deel te nemen aan de eerste klassementscross van het jaar.

Greppel

Van der Poel ging vandaag in de eerste ronde van de Rapencross in Lokeren onderuit in een greppel. Hij werd per brancard afgevoerd. Aanvankelijk bestond de vrees voor een zware blessure, maar in het ziekenhuis werd duidelijk dat Van der Poel niets heeft gebroken. Wel heeft hij zijn banden verrekt.



Pijn verbijten

Van der Poel laat op Instagram weten in ieder geval af te reizen naar Gieten, waar morgen de eerste wedstrijd uit de Superprestige van dit seizoen zal worden verreden. "Ik heb niets gebroken, dus ik ben op weg naar Gieten. Als de pijn te verbijten valt, zal ik morgen starten."



