Tweede opeenvolgende zege voor E&O E&O wint weer (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De mannen van E&O hebben hun tweede opeenvolgende overwinning geboekt in de eredivisie. De Emmenaren trokken in Waalwijk aan het langste eind tegen Tachos: 25-32.

E&O had een week eerder voor het eerst deze competitie gewonnen. Voor eigen publiek werd toen het tweede team van Lions verslagen (33-26). Door de nieuwe zege wipt E&O op de ranglijst over Tachos heen. De ploeg van trainer Freek Gielen mag omhoog kijken met zes punten uit vijf duels.



Over een week speelt E&O een thuiswedstrijd tegen het hooggeklasseerde Handbal Houten. De equipe uit Utrecht won dit seizoen vier keer en speelde eenmaal gelijk.