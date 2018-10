MSC scoort vijf keer tegen hekkensluiter

VOETBAL - MSC heeft de grootste competitiezege van dit prille seizoen te pakken. De Meppelers haalden uit op bezoek bij hekkensluiter Be Quick 1887: 0-5.

Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

Invaller Dzemidzic goudhaantje voor HZVV

Noordscheschut pakt broodnodig punt bij Oranje Nassau

ACV tevreden met gelijkspel bij DUNO

Verdiende overwinning Drenthina op DZOH

Dankzij de royale overwinning in het Groningse Haren klimt MSC van de veertiende naar de negende positie. De andere clubs in de Hoofdklasse A van de zondagamateurs komen deze speelronde echter nog in actie. MSC heeft nu acht punten uit zeven wedstrijden.Justin Benjamins zette de Drentse gasten halverwege de eerste helft op voorsprong tegen Be Quick. Enkele minuten later liep MSC verder uit door Noah Schuurman. Het duel werd direct na de pauze beslist toen Jim Veltmaat voor de 0-3 zorgde. Danny Bijlsma en opnieuw Benjamins tilden de score in het laatste half uur naar 0-5.MSC had een week eerder voor het eerst gewonnen deze competitie. Thuis tegen middenmoter Fortuna Wormerveer werd het 4-2. Volgende week zondag wacht een klus van een ander formaat. Dan komt RKZVC, de huidige nummer twee van de Hoofdklasse A, naar Meppel.