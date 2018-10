Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Red Giants derde keer op rij met lege handen Red Giants verliest weer (foto: Pixabay)

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants hebben voor de derde keer op rij verloren in de promotiedivisie. De uitwedstrijd tegen Grasshoppers uit Katwijk eindigde in 96-70.

Red Giants hield in het eerste kwart nog gelijke tred met de thuisploeg. In het tweede kwart liep Grasshoppers echter weg bij de Drentse gasten. De ruststand was 45-33. In het restant van het duel zag Red Giants de Zuid-Hollanders alleen maar verder uitlopen.



De Meppelers waren het seizoen begonnen met twee overwinningen, op respectievelijk Harlemlakers en De Groene Uilen. Daarna werd verloren van CobraNova en Almere. Op de ranglijst staat Red Giants voorlopig negende.