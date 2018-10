Cassata #6: ijsbaansoap, Maalkop, het Drents en de bereikbaarheid van Emmen

Het was de bedoeling dat je op 1 januari 2020 zou kunnen schaatsen in Hoogeveen, maar dat gaat niet lukken. Gedeputeerde Staten wil de gemeente Hoogeveen niet het gevraagde uitstel verlenen. Dus wat nu? En welke rol heeft de provincie zelf gespeeld bij de hele ijsbaansoap?

Verder kreeg het Drents afgelopen week een hogere status, komt de bereikbaarheid van Emmen aan bod en is boer en LTO-bestuurder Jan Bloemerts uit Lhee speciale tafelgast. Zijn leegstaande stal is de komende weken het decor van de locatietheatervoorstelling Maalkop van de PeerGrouP.1.02- Maalkop, een voorstelling over psychosociale problemen waarmee boeren te maken kunnen krijgen, is te zien in een van de stallen van Jan Bloemerts.4.52 - De provinciale ijsbaansoap is nog lang niet ten einde, een gesprek met lokale politici Jacob van der Heide, Remi Moes en hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring.24.00 - Jan Germs is ge-wel-dig bliede met de hoger vörm van erkenning veur het Drèents.32.28 - Emmen timmert aan de weg - en het spoor - voor betere bereikbaarheid.44.49: Het Radioforum met Willemien Meeuwissen en Jaap van der Haar en Jan Bloemerts.Marjan KoekoekJan Bloemerts (LTO-bestuurder)Jacob van der Heide (fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen)Remi Moes (fractievoorzitter D66 Assen)Herman Bröring (hoogleraar bestuursrecht Rijkuniversiteit Groningen)Jan Germs (directeur Huus van de Taol)Bouke Arends (wethouder Economische Ontwikkeling Emmen)Willemien Meeuwissen (Statenlid VVD)Jaap van der Haar (wethouder Sterk Meppel)