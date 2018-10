Deel dit artikel:













Sudosa-Desto verliest ook vierde duel in Topdivisie Sudosa-Desto blijft verliezen (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto heeft ook de vierde wedstrijd in de Topdivisie verloren. Bij Hengelo werd het 3-0. Een week eerder was Sudosa-Desto met dezelfde cijfers onderuit gegaan tegen Inter Rijswijk.

De promovendus heeft het duidelijk zwaar in de Topdivisie. Sudosa-Desto is na vier optredens de hekkensluiter met slechts twee punten. Op bezoek bij het hooggeklasseerde Hengelo zat een stunt er geen moment in. De thuisclub klaarde de klus in straight sets (25-17, 25-21 en 25-14).



Over een week speelt Sudosa-Desto een belangrijke thuiswedstrijd tegen concurrent Dynamo Apeldoorn. Die ploeg staat op de voorlaatste positie in de Topdivisie, met slechts een puntje voorsprong op de Assenaren.



Ook verlies Olhaco

Olhaco deed het een niveau lager niet beter. De Hoogeveners waren in eigen hal kansloos tegen Protos: 0-4 (21-25, 22-25, 17-25 en 18-25). In de vorige speelronde had Olhaco een vergelijkbare nederlaag geslikt tegen Scylla. Het gedegradeerde team van trainer Dennis Luider is de drager van de rode lantaarn.



Vrouwen Sudosa-Desto halen uit

De vrouwen van Sudosa-Desto rekenden in de eerste divisie A op duidelijke wijze af met Rosstars: 4-0. De thuisploeg had het alleen in de eerste set lastig met de middenmoter, daarna werden de verschillen groter (26-24, 25-16, 25-21 en 25-17). Sudosa-Desto is de nummer drie van de ranglijst.



Tjoba pakt set tegen koploper

In dezelfde klasse wist Tjoba geen stunt uit te halen tegen DBS. De club uit Klazienaveen snoepte voor eigen publiek echter wel een set af van de koploper: 1-3 (13-25, 21-25, 14-25 en 25-22). Tjoba staat voorlaatste.