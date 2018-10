Darter Frank Posthumus haalt ruim 8.300 euro op voor het goede doel

Darter Frank Posthumus uit Assen heeft 8.371,94 euro opgehaald voor de stichting Ambulance Wens.

De Assenaar heeft vorig weekend ruim zestig uur non-stop gedart . Daarmee vestigde hij een wereldrecord. Maar omdat er geen notaris bij de recordpoging was, komt zijn prestatie niet in de boeken.Posthumus wilde met zijn recordpoging zoveel mogelijk geld ophalen voor de stichting Ambulance Wens. "Een paar jaar geleden raakte mijn schoonmoeder ernstig ziek. We zijn toen nog één keer met de hele familie naar de Efteling geweest. Een week later overleed ze. Haar laatste wens kon uitkomen dankzij de Stichting Ambulance Wens", vertelde hij eerder bij RTV Drenthe. Hij hoopte met zijn actie zo'n 25.000 euro binnen te halen.Posthumus heeft inmiddels een tatoeage laten zetten als herinnering aan zijn dartrecord . Een huldiging door de gemeente zat er - helaas voor hem - niet in. "Mensen zien graag dat ik gehuldigd word. Uiteindelijk moest ik de burgemeester zelf maar een berichtje sturen van hoe en wat", vertelde Posthumus eerder aan RTV Drenthe. Maar de gemeente reageerde afwijzend op het idee van een huldiging.