Politie zet helikopter en honden in bij zoektocht naar vermiste vrouw (81)

De politie heeft vandaag met een helikopter gezocht naar de vermiste Jacoba Zwiers (81) uit Assen. De vrouw wordt sinds gistermorgen vermist.

De zoektocht vanuit de lucht heeft nog geen spoor van de vrouw opgeleverd. De politie is inmiddels met honden aan het zoeken in de bossen bij Norg en Langelo.De vermiste Jacoba Zwiers is dementerend. Vermoedelijk is ze op de fiets vertrokken. Afgelopen vrijdag is er voor het laatst contact met haar geweest. Gisterochtend bleek ze niet thuis te zijn, waarna een zoekactie is begonnen . Ze zou daarna onder meer zijn gezien in Assen, Norg, en Roden.Zwiers rijdt op een zwarte damesfiets van het merk Gazelle. Ze is slank, zo'n 1.70 meter lang en draagt een donkerblonde pruik. Waarschijnlijk heeft ze een lange, zwarte winterjas aan.