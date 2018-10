Politie zoekt met helikopter naar vermiste vrouw (81) uit Assen

De politie zoekt vandaag met een helikopter naar de vermiste Jacoba Zwiers (81) uit Assen. De vrouw wordt sinds gistermorgen vermist.

Naar aanleiding van tips heeft de politie al gezocht op verschillende plekken in Assen, Norg en Roden. Maar dat leverde nog niets op.De vermiste Jacoba Zwiers is dementerend. Vermoedelijk is ze op de fiets vertrokken. Afgelopen vrijdag is er voor het laatst contact met haar geweest. Gisterochtend bleek ze niet thuis te zijn, waarna een zoekactie is begonnen Zwiers rijdt op een zwarte damesfiets van het merk Gazelle. Ze is slank, zo'n 1.70 meter groot en draagt een donkerblonde pruik. Waarschijnlijk heeft ze een lange, zwarte winterjas aan.