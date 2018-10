Deel dit artikel:













Verdachte steekpartij Musselkanaal is weer vrij Politieonderzoek na de steekpartij van vrijdagavond (foto: Persbureau Meter)

De 52-jarige man die werd opgepakt voor een steekpartij in een snackbar in Musselkanaal is weer op vrije voeten. Volgens de politie is hij geen verdachte meer.





De politie laat weten dat het onderzoek naar de steekpartij verdergaat. Meer informatie wil ze op dit moment niet kwijt.



Bij de steekpartij raakte vrijdagavond een 36-jarige vrouw ernstig gewond . Ze is de eigenaresse van de snackbar. Toen de politie aankwam, was de 52-jarige man ook in het pand. Hij werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.