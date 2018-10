WZA opent mobiele verloskamer

In het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is vandaag de officiële opening van de mobiele verloskamer.

Mensen die zwanger zijn, verloskundigen en huisartsen kunnen vanaf twee uur 's middags een kijkje komen nemen.Met de nieuwe verloskamer wil het ziekenhuis in Assen de verwachte toeloop van zwangere vrouwen uit de regio opvangen. Vanaf morgen wordt de verloskamer officieel in gebruik genomen en kunnen vrouwen er bevallen.De mobiele verloskamer heeft dezelfde faciliteiten als een normale verloskamer. In totaal heeft het Asser ziekenhuis nu vier kamers.De ingebruikname morgen van de mobiele verloskamer in Assen valt samen met de sluiting van de afdeling verloskunde in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Eerder sloot al de verloskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.Beide ziekenhuizen vallen onder de Treant Zorggroep. De zorggroep heeft moeite om aan voldoende personeel te komen en concentreert de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.