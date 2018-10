Drenthe Toen #6: Gezworen vijanden Coevorden en Lingen, en het verzet en de NSB

De opa van Lenie Degen was NSB-burgemeester van Sleen in oorlogstijd. Hij liet de vader van Alie Zwinderman arresteren en afvoeren naar een concentratiekamp, waar hij overleed. Lenie Degen en Alie Zwinderman vertellen samen over hun gedeelde geschiedenis. Ook horen we Herr Doktor Andreas Eiynck over de rivaliteit tussen vestingsteden Coevorden en Lingen en hoe de twee steden nu samenwerken. Ook is er onder meer aandacht voor een boek van Harry de Geeter over de geschiedenis van Bergveen en het oude Veenhuizen.

- 'Bergveen, brokstukken uit de geschiedenis van Bergveen en het oude Veenhuizen' is een boek van Harry de Geeter. In het boek staan verhalen uit het gebied en niet eerder gepubliceerde foto's en kaarten.- In Old Neis zoekt Aaldert Oosterhuis uit wat de kranten te melden hadden over de Spaanse griep. Hij leest erover in de Drentse en Asser Couranten uit 1918. Er is nieuws uit onder meer Assen, Beilen, Emmen, Smilde en Meppel.- Lukas Koops en Lydia Tuijnman nemen de historische activiteiten door voor komende week. Er zijn onder meer activiteiten rondom de vrouwengeschiedenis, Grutte Pier en het ijzerkoekenoproer van 1770.- Coevorden en Lingen waren bepaald geen vrienden in de 16e en 17e eeuw. Tegenwoordig werken de steden samen aan allerlei projecten waaronder de tentoonstelling 'Achter wal en grachten'. Herr Doktor Andreas Eiynck vertelt over de rivaliteit tussen Coevorden en Lingen.- De opa van Lenie Degen koos al voor de oorlog voor de NSB. Tijdens de oorlog was hij burgemeester van Sleen. Tijdens de oorlog arresteerde hij de vader van Alie Zwinderman. Jans Zwinderman werd naar concentratiekamp Wöbbelin gebracht en overleed daar op 15 mei 1945. De twee vrouwen vertellen gezamenlijk hun verhaal op 31 oktober in Sleen.- Hotel de Jonge heeft na een uitgebreide verbouwing de deuren weer geopend. Henk Luning schreef een boek over de geschiedenis van het hotel.- In onze zoektocht naar verdwenen huizen van stand vertelt historicus Paul Brood deze keer over het huis van de familie Ellens. Deze familie schonk het orgel aan de Magnuskerk in Anloo. Een orgel dat 300 jaar geleden in gebruik genomen werd.- In onze reportage uit het archief hebben we deze keer aandacht voor de jacht. In ons radiofragment uit 1964 vertellen Hitjo D. Schuth en Anne de Vries over de geschiedenis van de jacht in Drenthe.- In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer.Harry de Geeter -Herr Doktor Andreas Eiynck -Lenie Degen -Alie Zwinderman -Henk Luning -Paul Brood -Lukas Koops