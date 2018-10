Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De vijfde klasse F: Samba aan de Verlengde Hoogeveense Vaart VCG viert de vierde overwinning op rij in de zon (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - In deel vier van de rubriek 'De vijfde klasse F' van het tv-programma Onze Club waren we op bezoek bij de koploper: VCG uit Geesbrug. Onder tropische omstandigheden legde de formatie van Gert Veenstra ook FC Assen over de knie. Samba aan de Verlengde Hoogeveense vaart.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Bij een graadje of 26 (!) meldde FC Assen zich in Geesbrug. De een op badslippers, de ander netjes in clubtenue. Blikken werden uitgewisseld met de spelers van VCG. Na drie duels nog ongeslagen in de geadopteerde vijfde klasse F op zaterdag.



Ongelooflijke corner

Terwijl het publiek een plaatsje in de schaduw opzocht, klonk het beginsignaal van het treffen in de vierde speelronde. Na een rommelige openingsfase waren het de gasten uit de Drentse hoofdstad die op ongelooflijke wijze op voorsprong kwamen. Wesley van der Wal verraste de doelman van VCG en krulde een corner direct binnen.



Nog voor rust herstelde de lijstaanvoerder de schade door een goal van topschutter Remon Benjamins. Na de pauze drukte VCG door. Swingende doelpunten van Rody Tichelaar en opnieuw Benjamins brachten FC Assen-coach Martijn ter Horst in verlegenheid. De oefenmeester van de gasten in het geel-zwart bracht al zijn drie wissels - bij VCG spraken ze zelfs over vier invallers aan Asser zijde - in, maar ook de reserves konden het tij niet keren.



Flesjes bier

Toen de zon zich verschuilde achter de hoogste boomtoppen klonk bij liefst 6-1 het eindsignaal. VCG blijft aan kop. Het vernieuwde FC Assen moet het het doen met één punt uit twee duels. Met de nodige flesjes bier proostte de thuisploeg op de vierde zege op rij.