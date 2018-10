DrentheDoc #2: De Zuidlaardermarkt

Het is bijna weer tijd voor de Zuidlaardermarkt, ofwel de grootste paardenmarkt van Europa. De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over het welzijn van de paarden op de markt, maar over het algemeen is er weinig veranderd. Toch? In DrentheDoc deze keer een klankbeeld - ander woord voor radiodocumentaire - uit 1977 van Radio Noord. Meerdere verslaggevers nemen de luisteraar mee de Zuidlaardermarkt op. De één proeft een braadworst om 7 uur 's ochtends en een ander luistert mee met handjeklap.

DrentheDoc is een nieuwe podcast van RTV Drenthe, met de mooiste verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Eens in de maand duiken we de radioarchieven voor je in en zorgen er zo voor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel ook als podcast nog eens te beluisteren is. Tips voor een volgende documentaire uit het archief? Mail podcast@rtvdrenthe.nl.- Een gesprek tussen een verslaggever en koffiedames in 1956- Begin klankbeeld over de Zuidlaardermarkt uit 1977- De verslaggever proeft een braadworst- Een paardenhandelaar vertelt een goed verhaal over zeurende boeren- Handjeklap- De marktmeester vertelt over de nieuwigheden van toen- De marktmeester mist op de persconferentie- De verslaggever praat met een prediker- 'Alle peerden gaon naor 't slachthuus.'- Een paardenhandelaar vertelt over zijn vrouw(tje)Marjolein KnolDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer TuneIn en Podbean Genoten van deze DrentheDoc? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, op de Drenthe Toen-podcast over de Drentse geschiedenis én op Cassata , onze podcast over de Drentse politiek en actuele discussies in onze provincie.