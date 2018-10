Mathieu van der Poel toch van start in Superprestige Gieten

Veldrijder Mathieu van der Poel gaat toch van start in de veldrit van Gieten. De Europese veldritkampioen kwam gisteren bij de Rapencross in Lokeren ten val en leek aanvankelijk een flinke blessure te hebben opgelopen.

Na onderzoek in het ziekenhuis van Sint-Niklaas bleek het slechts te gaan om een verrekking van de banden van zijn rechterenkel en meldde Van Der Poel mogelijk in Gieten al weer in actie te komen. Het gaat om de eerste cross uit de Superprestige."Het zal niet pijnvrij zijn, maar ik neem geen onverantwoorde medische risico's. Wat ik verwacht is moeilijk te voorspellen, ik start grotendeels om mijn klassement in de Superprestige te redden'', aldus de renner.Van der Poel had bij zijn eerste twee optredens dit seizoen, bij de Brico-crossen in Ronse en Meulebeke, beide keren gewonnen.