Ondernemen in Drenthe: van één papegaai tot de grootste opvang van Nederland

Michel van de Plas van de World of Birds Foundation (voorheen de papegaaienopvang) uit Erica heeft één grote passie: exotische vogels. En daar dan je werk van maken, in Nederland, dat is best bijzonder.

Bekijk de hele uitzending van Ondernemen in Drenthe hier terug

"Wij zijn de grootste opvang voor uitheemse vogels van Nederland", vertelt hij trots."In 1994 ben ik met mijn vrouw naar Drenthe verhuisd, omdat de grond hier wat goedkoper is en ik wilde hier graag met mijn vogels naartoe. Al heel snel wisten mensen dat er een papegaaienliefhebber was geland in Drenthe. Dus ja, toen kwamen al heel snel de eerste opvangvogels ook binnen."De vogelhobby liep niet lang daarna uit de hand en via allerlei omzwervingen, om de vogels maar een goede oude dag te kunnen bieden, kwamen Van de Plas en zijn vrouw uiteindelijk in een oude tuinbouwkas in Erica terecht."Het allergrootste deel komt als ex-huisdier binnen", legt Van der Plas uit. "De eigenaar kan er dan niet langer voor zorgen. Sommige hebben wel veertig jaar als huisdier geleefd en die eigenaar wil natuurlijk niet dat ze op Marktplaats komen te staan. Wij geven ook de garantie dat ze niet meer in de handel komen."De uitheemse vogels mogen, tegen betaling, de rest van hun leven genieten van de aandacht van Van der Plas en zijn team. "Maar we krijgen ook wel vogels van dierentuinen, van kwekers, vondelingen van de dierenbescherming, van alles.""We hebben hier nu 1.800 vogels en daarvoor hebben we minimaal zeven mensen per dag nodig om alles alleen al gevoerd te krijgen. En ja, dan moet dat nog schoongemaakt worden, kooien opnieuw inrichten, dat soort dingen." De vogelliefhebber legt uit dat het veel werk is om de 1.800 vogels goed te kunnen verzorgen, maar dat ze het met liefde doen."Ik denk dat ons grote succes juist de passie voor de vogels is", zegt Van der Plas. "Als ik in een dierentuin kom waar geen passie is voor de dieren, dan zie ik dat direct aan de dieren. Ik denk dat de mensen bij ons kunnen zien dat de vogels optimaal verzorgd worden en het ontzettend naar hun zin hebben.""Zolang de passie er is, denk ik dat het wel goed blijft gaan."