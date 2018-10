Deel dit artikel:













Annemarie Worst wint eerste wedstrijd Superprestige in Gieten Annemarie Worst (archieffoto: ANP / Koen van Weel)

Wielrenster Annemarie Worst heeft in Gieten de eerste wedstrijd in de Superprestige gewonnen. De 22-jarige Nederlandse soleerde naar de zege. Vos werd tweede op 33 seconden voor de Italiaanse Alice Maria Arzuffi.

Worst liet in de vierde ronde landgenote Marianne Vos achter op een zandstrook. Vos kreeg in de achtervolging gezelschap van Arzuffi en de Belgische Loes Sels. In de slotronde bleek ze de snelste. Maud Kaptheijns werd op een minuut achterstand vijfde.



"Ik dacht: nu ga ik niet meer stoppen. Nu moet ik doorgaan", zei Worst. "Er zijn niet veel wedstrijden in Nederland. Als je er dan een kan winnen, is dat gaaf." Vos moest passen toen Worst versnelde, maar kon zich in de laatste ronde nog een keer opladen. "Ik merkte in de slotronde dat ik weer herstelde en toen heb ik alles gegeven."