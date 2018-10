Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - Hoogeveen is na een doelpuntrijke zege op RKZVC nog steeds koploper in de Hoofdklasse A. Na een 2-1 achterstand bij het rustsignaal keerde de ploeg van trainer Nico Haak het tij en won met 3-6.

Achilles 1894 speelde in diezelfde Hoofdklasse A gelijk tegen Silvolde. Nadat de ploeg uit Assen met maar liefst 3-0 de rust in ging, kantelde de wedstrijd in het tweede bedrijf compleet. Met drie tegendoelpunten en een rode kaart moesten de heren van Achilles met 3-3 genoegen nemen en gaven daarmee onnodig twee punten uit handen.Bekijk hieronder alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal (waarbij je bij elke klasse nu ook op de stand kunt klikken):