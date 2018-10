Van der Poel oppermachtig tijdens Superprestige Gieten

VELDRIJDEN - Mathieu van der Poel heeft, ondanks de enkelblessure die hij een dag eerder had opgelopen, op overtuigende wijze de eerste wedstrijd van de Superprestige in Gieten gewonnen.

De 23-jarige wielrenner soleerde naar de zege. Wereldkampioen Wout van Aert uit België werd op ruime achterstand tweede. Diens landgenoot Toon Aerts eindigde als derde.Van der Poel besliste pas na de warming-up dat hij van start ging in Gieten. De Europese veldritkampioen was zaterdag bij de Rapencross in Lokeren ten val gekomen en leek aanvankelijk een flinke blessure aan zijn enkel te hebben opgelopen.Meteen in de eerste ronde maakten Van der Poel en Van Aert zich los van de concurrentie. Na een versnelling van de Nederlander moest de wereldkampioen hem in de tweede ronde laten gaan. Vervolgens liep Van der Poel alleen maar verder uit en had hij op de finish 31 seconden voorsprong op Van Aert.Bij de dames was eerder op de dag Annemarie Worst de beste. Fleur Nagengast uit Beilen eindigde als achtste.