Zoek het uit! - Wat zijn dat voor zwarte koffertjes?

Je hebt ze vast wel eens gezien: zwarte koffertjes die zijn vastgemaakt aan lantaarnpalen langs bepaalde wegen. Maar waar zijn die eigenlijk voor? Een Emmenaar vroeg zich dit af en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!

De lantaarnpalen gaan vast niet even op vakantie, dus om achter het mysterie van de zwarte koffertjes te komen kloppen we aan bij de eigenaar van de lantaarnpalen: in dit geval de gemeente Emmen.Het antwoord is snel gevonden. De zwarte koffertjes heten, en ze meten hoeveel en wat voor voertuigen er door de straat rijden. Woordvoerder Ruud Pauw: “Ze registreren of er auto’s, vrachtwagens, fietsen, brommers en motoren langsrijden, en hoeveel van elk dat er zijn.”Volgens de gemeente zijn er drie soorten metingen:- Metingen om een globaal beeld te krijgen van de hoeveelheid verkeer binnen de gemeente. Deze metingen worden op een aantal momenten in het jaar gedaan.- Metingen om knelpunten inzichtelijk te maken.- Metingen om het effect van veranderingen te zien. Denk bijvoorbeeld aan het effect van een nieuwe indeling van de weg.Pauw: “Naast het oplossen van eventuele knelpunten gebruiken de verkeerskundigen de gegevens bijvoorbeeld ook om te bepalen welk asfalt het beste bij de weg past. Wanneer er bijvoorbeeld veel vrachtverkeer over een weg rijdt heb je ander asfalt nodig dan wanneer dit vooral kleinere, minder zware voertuigen zijn.”De kastjes zijn geen onbekend fenomeen in Emmen, al sinds 2011 wordt er met dit systeem gewerkt. Voor wie zich ongerust maakt, het kastje telt alleen het aantal voertuigen, hoe hard deze rijden, en meet wat voor voertuigen dit zijn. De radar leest dus geen kentekens.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel hem hier!