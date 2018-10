Trefzekere Koen Hollemans schiet Beilen langs Rolder Boys

VOETBAL - Beilen heeft de eerste competitiezege van het seizoen beet. Op bezoek bij Rolder Boys werd met ruime cijfers gewonnen: 1-5. Koen Hollemans was bij vier treffers van de gasten betrokken.

De uitzending van Onze Club, met een uitgebreide samenvatting van dit duel

Beilen had aan de eerste drie optredens in de tweede klasse L slechts een puntje overgehouden. Door de klinkende overwinning op Sportpark Boerbos komt de formatie van trainer Erik de Jong in punten gelijk met Rolder Boys. Op doelsaldo is Beilen nu de nummer tien. Rolder Boys staat elfde.De eerste winstpartij van Beilen leek aanvankelijk niet in de maak. Het vorig seizoen gedegradeerde Rolder Boys dwong in de eerste helft verschillende kansen af, maar de 1-0 bleef uit. Janko Dekker, Marnick Ottens en Sander Jansen faalden in de afwerking.Tegen het spelbeeld in kwam Beilen dankzij Koen Hollemans in de 39e minuut aan de leiding. De spits, die afgelopen week nog vakantie vierde, passeerde keeper Michel Bakker in twee instanties. Twee minuten later zorgde Hollemans ook voor de 0-2 door de bal diagonaal binnen te glijden.Rolder Boys wist na de pauze geen comeback op poten te zetten. Beilen sloeg in de 57e minuut een derde keer toe en besliste daarmee de wedstrijd. Uit een counter tekende Bas Wijmenga voor de 0-3. Koen Hollemans was deze keer de aangever.De 1-3 van Dekker in de 70e minuut schonk Rolder Boys weliswaar nieuwe energie, maar Beilen gaf de winst niet meer uit handen. Door de derde treffer van uitblinker Hollemans en een doelpunt van Bertus Wolters werd het uiteindelijk 1-5.