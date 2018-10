Koploper Hoogeveen veerkrachtig naar overwinning bij naaste concurrent

VOETBAL - Hoogeveen heeft in de zevende speelronde van de Hoofdklasse A een overtuigende zege gepakt op naaste concurrent RKZVC. De koplopers vochten zich in de uitwedstrijd tegen de nummer twee van de ranglijst naar een 3-6 overwinning.

Wij waren de winnaar in een knotsgek duel, die ook zomaar in 6-3 had kunnen eindigen. Nico Haak, trainer vv Hoogeveen

Door de zege op RKZVC staat Hoogeveen nog vaster aan de leiding in de Hoofdklasse A. met 17 punten uit zeven wedstrijden staat de ploeg drie punten los op SDO uit Bussum. RKZVC zakt naar de derde plaats in de ranglijst met 13 punten.In de eerste helft was RKZVC de bovenliggende partij en de thuisploeg stond bij rust met 2-1 voor. Het enige doelpunt voor Hoogeveen kwam op naam van Tom Heerkes.Hoogeveen kwam echter zeer sterk uit de kleedkamer. In de eerste minuut na rust maakte Sadik Spijodic de gelijkmaker en vier minuten later zette Levon van Dijk zijn ploeg voor het eerst op voorsprong. RKZVC kwam daarna nog één keer op gelijke hoogte met de Drentse bezoekers, maar daarna verloren ze alle grip op de wedstrijd.Hoogeveen bleef druk zetten, kansen creeren en ze vooral benutten. De ploeg van trainer Nico Haak was dodelijk trefzeker. Door doelpunten van Tom Heerkes, Daniel Manning en een late strafschop voor Marco Hartman werd de eindstand van 3-6 bepaald."Het was een knotsgekke wedstrijd," vertelde Haak naar afloop. "Beide ploegen waren zo aan elkaar gewaagd dat het net zo goed 6-3 voor RKZVC had kunnen zijn, of een 6-6 gelijkspel. Ook in de tweede helft hebben we een paar kansen tegen gehad die de stand volledig om hadden kunnen gooien. Aanvallend kun je wel zeggen dat ik zeer tevreden ben, maar verdedigend laat het nog wel wat te wensen over," aldus Haak.