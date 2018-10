Emmen wint opnieuw en behoudt de leiding in de eerste klasse F

VOETBAL - VV Emmen heeft vanmiddag in de eerste klasse F opnieuw drie punten binnen geharkt. De ploeg won op bezoek bij Nieuw-Buinen met 0-2. Hierdoor behoudt Emmen de eerste plaats van de ranglijst en blijft de ploeg van trainer Hendrik Oosting ook nog ongeslagen.

VKW effectiever dan GOMOS in duel der promovendi

Nadat SVBO tegen een achterstand aan keek door een doelpunt van Abdikarim Mohammed kwam het op gelijke hoogte. In de 71e minuut kwam de ploeg uit Barger-Oosterveld op voorsprong. Echter kon de thuisploeg de overwinning niet over de streep trekken, in blessuretijd scoorde Jasper Brouwer de gelijkmaker.In de Drentse derby tussen GOMOS uit Norg en VKW uit Westerbork kende de thuisploeg een bliksemstart. Al in de derde minuut werd het 1-0 via een strafschop van Ronald Sloots. Echter werd VKW in de tweede helft sterker en zorgde invaller Lars Andresen voor twee tegentreffers. In de laatste minuut bouwde VKW de score verder uit, Durk de Jong zette de 1-3 op zijn naam.Emmen blijft ook na drie duels zonder puntenverlies in de 1e klasse F. De formatie van trainer Hendrik Oosting won vanmiddag verdiend bij Nieuw Buinen met 0-2. De treffers kwamen op naam van Janiek Arens en Mike Duinkerken. De wedstrijd werd na de openingstreffer, in de 35e minuut vijf minuten onderbroken omdat de scheidsrechter klaar was met de verwensingen die hij door het thuispubliek over zich heen kreeg. Dat had alles te maken met de goal die hij toekende aan Emmen. De treffer werd gemaakt door Janiek Arends die volgens het thuispubliek buitenspel zou hebben gestaan. Overigens niet aan het einde van de aanval, maar al eerder. Volgens arbiter Kuiper stond Arends daarbij niet hinderlijk buitenspel. Emmen was beter en uitgerekend op het moment dat de thuisclub meer en meer begon te geloven in een puntje scoorde Duinkerken de tweede treffer voor de gasten.