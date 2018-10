Stel uit Erica na voetreis van vier maanden weer thuis

Barry Gepken, zijn vriendin Monique de Haas en hun hond zijn weer thuis. Het stel kwam gisteravond aan in Erica.

De pelgrims vertrokken ruim vier maanden geleden uit Erica voor een voettocht naar Vaticaanstad in Rome. Het stel wilde hun hoofd leegmaken en ontsnappen aan het jachtige bestaan van alledag en dat is goed gelukt.Vlakbij hun huis werden de wandelaars opgewacht door familie en vrienden. "Het is heel onwerkelijk om weer thuis te zijn", vertelt Barry. De twee hebben hun hoofd nog vol met allerlei indrukken van hun reis. "Vooral de gastvrijheid van mensen onderweg heeft ons goed gedaan", zegt Monique.Samen met hun hond sliepen de twee in een tentje of bij mensen die ze onderweg tegenkwamen. "Er zijn veel meer goede mensen op deze wereld dan je van tevoren denkt."Het duo is midden juni begonnen en kwam begin oktober aan in de Italiaanse hoofdstad. De belevenissen van Barry en Monique zijn terug te lezen op hun weblog