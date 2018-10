Vermiste dementerende vrouw (81) in goede gezondheid gevonden

De 81-jarige vrouw uit Assen die sinds gistermorgen werd vermist, is in goede toestand teruggevonden.

De dementerende dame werd door oplettende voorbijganger gezien ten oosten van Langelo. Volgens de politie gaat het goed met haar, maar is ze wel erg vermoeid. Ze is herenigd met haar familie.Vanochtend werd een helikopter ingezet in de zoektocht, maar dit leverde niets op. Ook werden de bossen bij Norg en Langelo doorzocht met honden.