Alcides boekt eerste thuisoverwinning op Hoogland

VOETBAL - Alcides heeft vanmiddag de eerste thuiszege van het seizoen in de Hoofdklasse A geboekt. In Meppel werd het 2-0 tegen Hoogland.

De uitzending van Onze Club

Achilles 1894 verspeelt zege in zwakke tweede helft

Koploper Hoogeveen veerkrachtig naar overwinning bij naaste concurrent

Trefzekere Koen Hollemans schiet Beilen langs Rolder Boys

Uitslagen en standen zondagvoetbal

Door de winst neemt Alcides de achtste plaats in op de ranglijst. De ploeg van Wilko Niemer pakte tien punten uit zeven wedstrijden.In de eerste helft werden er door beide ploegen geen goals gemaakt. De enige kans die de thuisploeg kende was van Peter Fokke. Hij kopte een voorzet van broertje Frank Fokke richting het net, maar de bal belandde op de paal. De teams gingen aan de thee met een 0-0 ruststand.Door de inbreng van Wahid Shimeri creëerde Alcides in de tweede helft meer kansen. De 1-0 viel door de tweede actie die Shimeri maakte in de wedstrijd, de bal werd binnen getikt door Jermain Wobbes. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Alcides de score. Wobbes maakte zijn tweede van de middag. De bal verdween in de rechterkruising.