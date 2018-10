Achilles 1894 verspeelt zege in zwakke tweede helft

VOETBAL - Achilles 1894 heeft in de thuiswedstrijd tegen Silvolde een voorsprong van 3-0 zien verdampen. In een zwakke tweede helft, waarin Chris van Houten ook nog met een rode kaart werd weggestuurd, kwam Silvolde terug tot 3-3. De ploeg van Paul Weerman liep twee kostbare punten mis.

De uitzending van Onze Club

Uitslagen en standen zondagvoetbal

Trefzekere Koen Hollemans schiet Beilen langs Rolder Boys

Alcides boekt eerste thuisoverwinning op Hoogland

Koploper Hoogeveen veerkrachtig naar overwinning bij naaste concurrent​

In de eerste helft was Achilles 1894 duidelijk een maatje te groot voor de bezoekers. Door doelpunten van Rémy Klaassens en twee van Ids Hannema kwamen de Assenaren voor rust al op 3-0 voorsprong.Trainer Paul Weerman sprak in de kleedkamer zijn manschappen toe om de tweede helft zakelijk te beginnen om de 3-0 vast te houden, maar na tien minuten spelen kwam Silvolde aan scoren toe en bracht het de tussenstand op 3-1."Blijkbaar komen mijn woorden dan niet goed aan bij de spelers. Wij hoefden niet nog eens te scoren, en als je het eerste kwartier van de tweede helft de voorsprong weet vast te houden dan geef je de tegenstander geen houvast," was de trainer na afloop kritisch op zijn ploeg.De ploeg van Weerman slaagde er niet in zijn advies op te volgen en na de treffer van Silvolde ging Chris van Houten ook nog eens in de fout. Een overtreding kwam hem op een rode kaart te staan, waardoor zijn team met tien man verder moest. Silvolde maakte hier dankbaar gebruik van en door nog eens twee keer te scoren bepaalden zij de eindstand op 3-3."Dan overheerst natuurlijk de teleurstelling. We hebben het spel om veel wedstrijden te winnen, maar maken het niet af. In de tweede helft kregen we, ondanks dat we met tien man speelden, nog twee grote kansen die we onbenut laten. Hopelijk kunnen we in de komende wedstrijden onze draai vinden en onze potentie laten zien," aldus Weerman.