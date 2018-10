Deel dit artikel:













In beeld: Superprestige in Gieten Duizenden toeschouwers kwam naar Gieten voor de Superprestige (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Door het mulle zand, over de heuvels en in de hitte. Het was een zware koers voor de internationale toppers in het veldrijden vandaag in Gieten.





Fotograaf Kim Stellingwerf was bij de koers aanwezig en maakte deze prachtige foto's:



Voor duizenden toeschouwers was Mathieu van der Poel de snelste in de enige Superprestige-wedstrijd die Nederland rijk is te winnen. Bij de vrouwen ging de winst naar Annemarie Worst.