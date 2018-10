VKW effectiever dan GOMOS in duel der promovendi

VOETBAL - Het duel in de 1e klasse F tussen de twee clubs die vorig seizoen promoveerden, GOMOS en VKW, werd een prooi voor de gasten uit Westerbork: 1-3. De formatie van trainer Bas Nibbelke bleek met name in de tweede helft een stuk slagvaardiger.

De uitzending van Onze Club, met een uitgebreide samenvatting van het duel der promovendi

Door de driepunter heeft VKW na drie duels 7 punten en wacht GOMOS, inmiddels hekkensluiter in 1F, nog op de eerste zege. De formatie van Wim Bakering heeft 2 punten uit vier duels.Toch hadden de Börkers de hulp nodig van de thuisclub, die bij alle treffers dramatisch verdedigde. Ook doelman Melvin Koning had bepaald niet zijn dag.Opmerkelijk, want er leek eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor GOMOS. De thuisclub domineerde tot de rust en leidde terecht met 1-0. De enige treffer viel al vroeg en werd gemaakt door Ronald Sloots. De centrale verdediger mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat spits Robert Elsinga binnen de beruchte lijnen werd neergehaald door Durk de Jong. De Jong kreeg overigens geel voor zijn overtreding. GOMOS had met een beetje meer overleg en minder slordigheden de score voor rust kunnen verdubbelen maar slaagde daar niet in. En VKW? Die ploeg kreeg pas vlak voor de pauze de eerste echte kans. Die was voor Anjo Willems, die zijn kopbal gekeerd zag worden door Koning.Na rust bracht Nibbelke aanvaller Roy Hutter en middenvelder Lars Andresen en vooral door de komst van Hutter kwam VKW beter in de wedstrijd. Toch waren de eerste kansen in de tweede helft voor de thuisclub, maar inzetten van Jannes Siegers en Joris Adams gingen over. De gelijkmaker viel halverwege de tweede helft uit een vrije bal. Frits Vermeulen draaide de bal scherp in en Andresen dook op voor Koning: 1-1. Amper tien minuten later was Andrese opnieuw succesvol met het hoofd. Ditmaal uit een afgeslagen corner, die door Hutter werd ingebracht. Ook bij deze goal zag Koning er niet goed uit, al stond de complete verdediging van GOMOS te slapen. Kort voor tijd bepaalde De Jong de eindstand op 1-3, nadat hij een vrije bal langs de muur (weer een fout van Koning) binnen) binnen schoot.